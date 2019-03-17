Все больше азербайджанцев покупают жилье в Турции

В феврале 105 граждан Азербайджана стали владельцами недвижимости в Турции. По данным Управления статистики Турции, азербайджанцы увеличили покупку жилья в соседней стране на 66,67%, или на 42 квартиры, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В январе-феврале 200 граждан Азербайджана приобрели жилье в Турции. Это на 72 квартиры или на 56,25% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года.

В общей сложности 3 357 иностранцев в феврале приобрели жилье в Турции, что означает годовой рост на 1 599 единиц, или 91%. В январе-феврале квартиры купили 6 557 иностранцев, что на 3 039 единиц, или 86,4% больше аналогичного периода 2018 года.