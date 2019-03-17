Азербайджанец разобрал железнодорожные пути в России

Уроженцу Азербайджана, проживающему в Новомосковске Тульской области, назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей. Мужчина подозревался в краже железнодорожных путей.

Установлено, что в октябре прошлого года мужчина ездил на заброшенные дачи за яблоками. Там, недалеко от дачного поселка, он заметил заброшенный железнодорожный путь. На следующий день, прихватив с собой инструменты, мужчина вернулся и демонтировал материалы верхнего строения пути, которые сдал в металлолом за вознаграждение.

Злоумышленник еще несколько раз возвращался на место преступления. В итоге он похитил свыше 700 килограммов металла.

В ходе расследования мужчина признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.