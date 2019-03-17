Шойгу по поручению Путина посетил Сирию
Министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Сирию обсудил с президентом Башаром Асадом вопросы борьбы с международным терроризмом, сообщает РИА Новости.
«По поручению президента России Владимира Путина 19 марта министр обороны генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку Сирию. В Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.
В ходе переговоров обсуждались также различные аспекты обеспечения безопасности в Ближневосточном регионе и постконфликтного урегулирования.
Кроме того, затрагивались темы дальнейшего расширения возможностей по добровольному возвращению беженцев и временно перемещенных лиц к местам своего проживания в Сирии, а также оказания сирийскому населению гумпомощи.