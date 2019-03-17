Украинские олигархи объединились против Порошенко

Несколько украинских олигархов потеряли веру в действующего главу государства Петра Порошенко и предпочитают оказывать помощь и поддержку любому из его конкурентов на грядущих президентских выборах. Об этом говорится в материале «Украинской правды».

Непримиримыми оппонентами Порошенко являются Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Игорь Коломойский (в октябре 2018 года журнал «Новое время» оценивал их состояние в 489 миллионов долларов, 102 миллиона долларов и 1,6 миллиарда долларов соответственно) — их «Украинская правда» называет «тройственным союзом», члены которого уверены, что Порошенко нельзя дать победить во второй раз.

«Можно не смотреть интервью Игоря Коломойского, чтобы понять его отношение к действующему президенту. Достаточно включить телеканал "1+1" (принадлежащий Коломойскому ) и посмотреть несколько часовых "расследований", которые в сути своей являются не чем иным, как предвыборной "чернухой" против Порошенко», — указывают авторы материала.

В последнее время в открытую войну с Порошенко вступил телеканал «Интер», принадлежащий Фирташу и Левочкину. Как отмечается, в последние несколько недель этот канал стал едва ли не главной телевизионной трибуной для лидера националистической организации «Национальный корпус» Андрея Билецкого (члены объединения в середине марта предпринимали попытки сорвать митинги Порошенко). А в феврале на «Интере» начали появляться положительные сюжеты о лидере президентской гонки Владимире Зеленском, которого связывают с Коломойским (сам олигарх говорил, что поддерживает Зеленского «как самый лучший болельщик», отметив, что у него нет возможности финансировать кандидатов в президенты).

«Если не считать Коломойского и Фирташа, то остальные олигархи нам не мешают. То есть и не воюют против нас, но и не помогают. Это будет точная формулировка», — заявил «Украинской правде» источник в штабе Порошенко.