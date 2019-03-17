Перед полетом почти все было, как обычно. Команда прибыла в аэропорт примерно за час до вылета. Посадочные талоны футболистов и тренерского штаба уже были распечатаны, и футболисты быстро поднялись наверх для прохождения паспортного контроля.

Единственная разница – очень важная для представителей СМИ, которые сопровождают сборную в поездке, - заключалась в том, что, в отличие от тех времен, когда главным тренером сборной был Гурбан Гурбанов, теперь можно было общаться с игроками в аэропорту.

Юрчевич фактически отменил запрет, который был введен Гурбановым. Напомним, что свободно брать интервью у футболистов в аэропорту можно было и при другом хорвате - Роберте Просинечки. При Берти Фогтсе данный запрет существовал, но был, по сути, формальным, так как журналистам все равно удавалось поговорить с игроками до полета. А вот при Гурбане Гурбанове все было гораздо строже – никакого общения с игроками! Сейчас ситуация изменилась. Остается, чтобы результаты сборной тоже начали меняться в лучшую сторону.