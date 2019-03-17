Али Ахмедов: "Помилование Али Инсанова стало для меня полной неожиданностью"

«По правде говоря, включение осужденного на лишение свободы бывшего министра здравоохранения Али Инсанова в распоряжение президента Ильхама Алиева о помиловании стало для меня полной неожиданностью. Дальнейшие мои наблюдения показывают, что такая реакция на его освобождение исходила не только с моей стороны. Многие думают таким же образом. Речь ни в коем случае не идет о негуманности и не может идти. Каждый азербайджанец высоко ценит гуманизм президента Ильхама Алиева, а также придает большое значение многочисленным акциям помилования, которые пришлись на различные периоды», - отметил в статье Али Ахмедов.

Али Инсанов не то что не осознает моральный груз своей прежней ошибки, но даже готов вновь ее повторить. Об этом говорится в статье «Гуманизм Президента и шанс, предоставленный Али Инсанову» вице-премьера Азербайджана, заместителя председателя – исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедова, опубликованной на его странице в социальной сети Facebook.

По его словам, невозможно найти такого человека, который не выражал бы признательности президенту Азербайджана за это распоряжение о помиловании.

«Потому что помилование лиц, лишенных свободы на законных основаниях за совершенные ими преступления, входит исключительно в полномочия президента Азербайджана. И поэтому все вышедшие на свободу лица, независимо от их личности, политического мышления и других взглядов, дали достойную оценку гуманному шагу президента. Если говорить точнее, продемонстрировали свои человеческие качества», - отметил вице-премьер.

Ахмедов добавил, что освобождение Али Инсанова - тот случай, когда помилование было реализовано благодаря личной инициативе и гуманизму президента Ильхама Алиева.

«Не знать об этом, не оценивать такое действие не просто ошибка, а значительный проступок. Также отмечу, что это мнение разделяют многие», - говорится в статье.

По его словам, другой ошибкой Али Инсанова является объявление себя аксакалом западных азербайджанцев.

«На самом деле, указанная многочисленная группа людей никогда не избирала его своим аксакалом. В свое время лидером западных азербайджанцев являлся Гейдар Алиев, а теперь им является президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лидер азербайджанского народа, несомненно, является и лидером указанной группы. Выходцы из Западного Азербайджана тесно сплотились вокруг президента Ильхама Алиева, решительно защищают его, готовы проявить любую самоотверженность на этом пути», - добавил вице-премьер.