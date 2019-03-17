Отдел информации 19 мартa 2019, 22:58

«Уход Назарбаева не был большой неожиданностью, - говорит в интервью русской службы Би-би-си казахский политолог Досым Сатпаев. - В течение нескольких лет власть предпринимала политические и конституционные маневры». В феврале нынешнего года Конституционный совет Казахстана ответил на запрос Назарбаева о прекращении президентских полномочий, напоминает эксперт. Администрация Назарбаева интересовалась, предполагает ли конституция добровольный уход президента в отставку. В совете ответили, что предполагает.

"Уже тогда можно было говорить о подготовке отставки", - говорит Сатпаев. В то же время Назарбаев остается главой Совета безопасности, полномочия которого были при его правлении расширены. Пост главы партии "Нур Отан" тоже остается за ним. К тому же у Назарбаева остается статус лидера нации, законодательно закрепленный за ним в 2010 году. "Уже тогда это был первый шаг к построению системы транзита власти", - говорит политолог. Разговоры о неминуемой отставке Назарбаева периодически появляются уже несколько месяцев, если не лет, говорит корреспондент Би-би-си в Казахстане Абдужалил Абдурасулов. "Каждый раз, когда объявлялось незапланированное телевизионное обращение президента, одним из предположений было, что президент собирается объявить свою отставку в эфире. Но каждый раз это была просто еще одна речь о новых планах по развитию страны", - говорит он. Тем не менее эти слухи переросли в нечто большее после просьбы Назарбаева прояснить позицию Конституционного совета по отставке президента. "И все равно, многих сегодняшнее объявление Назарбаева застало врасплох", - говорит Абдурасулов."Назарбаев - единственный президент, которого знал Казахстан. Многие считали, что он будет править пожизненно, это обычная практика для авторитарных режимов Центральной Азии", - рассказывает журналист. "Он был очень популярен, хотя измерить его популярность в отсутствие свободных и честных выборов было невозможно", - резюмирует Абдужалил Абдурасулов. «Назарбаев – один из самых мудрых лидеров постсоветского пространства. Он основал государство Казахстан и не мыслит себя не быть главой государства. Назарбаев прекрасно понимал: чтобы считаться мудрым основателем государства и после своей смерти не допустить разрушительных процессов, он должен обеспечить спокойный переход власти лично и контролировать весь этот процесс», - заявил в интервью Независимой газете известный российский эксперт по странам СНГ Вадим Дубнов.

По словам политолога, почва была подготовлена некоторое время назад, когда были утверждены конституционные полномочия председателя Совета безопасности, которыми, к слову, он уже обладал. Эти полномочия превышают президентские, поэтому при таком председателе Совета безопасности, как Назарбаев, любой президент – а в данном случае и.о. президента – будет оставаться в зоне его присмотра. С учетом же того, что и.о. президента стал «верный оруженосец» Касым-Жорат Токаев, переходный период выглядит очень грамотно выстроенным: «Строить предположения в том, что действия Назарбаева приведут к изменениям в курсе Казахстана или внутренним потрясениям, никак не стоит. Ничего не изменится, в том числе и отношения с Россией, равно как и отношения с другими акторами. Государственная архитектура Казахстана не претерпит изменений. Для этого нет никаких предпосылок: оппозиции нет, клановая борьба несущественна. Назарбаев, как мне кажется, хорошо использовал опыт переходного периода в Узбекистане, когда несколько дней была полная неопределенность и в Ташкенте, благодаря работе Службы безопасности, никто не знал, что происходит, и в итоге все прошло гладко». Схожую оценку уходу Назарбаева дает доктор исторических наук, эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. По его словам, отставку с поста президента нужно считать планомерной, продуманной, она вполне гармонично завершает нынешний этап транзита власти, о котором много говорили и писали, но который, по сути, только начинается.

«В прошлом году был принят закон о Совете безопасности, согласно которому СБ является конституционным органом и, по существу, его статус позволяет контролировать и корректировать работу всех ветвей власти. В какой-то мере действующая политическая система Казахстана напоминает иранскую, где верховный лидер юридически и фактически является руководителем страны. Происходящее немного похоже на систему власти в Китае после ухода Дэн Сяопина с официальных постов. В казахстанской версии это функция Совета безопасности, который Нурсултан Назарбаев будет возглавлять пожизненно», – сказал «НГ» Князев. Он напомнил, что еще до принятия закона о Совбезе в высшем руководстве Казахстана начались и к нынешнему времени в целом завершились кадровые перестановки, необходимые для реализации сценария перехода Назарбаева на пост председателя Совбеза. Выбор Токаева помимо конституционно-правовой составляющей, по мнению Князева, представляется верным и в политическом плане, поскольку это, «наверное, наиболее авторитетный после самого Назарбаева политик за рубежом, его хорошо знают в Москве, Пекине, Вашингтоне и Брюсселе, а огромный дипломатический опыт позволит ему сохранить равновесие государства в отношениях с мировыми центрами силы и всеми партнерами». «Думаю, Токаев способен стать приемлемой фигурой и для всех групп казахстанской политической и бизнес-элиты, сохранить внутриполитический баланс в стране», – считает Князев. Резюмируя, политолог сказал, что говорить об уходе Назарбаева из политической жизни абсолютно неправомочно, напротив: в должности председателя Совбеза у него может оказаться больше возможностей заниматься вопросами стратегического характера, закрепления своего сценария последующего развития Казахстана и его позиционирования на мировой арене. «Реализовывать этот план весь ближайший обозримый период будет его команда во главе с Токаевым», – заявил «НГ» Князев. «Комбинация внутреннего и геополитического положения Казахстана в перспективе трех-пяти лет оставляет ему очень немного вариантов исторической судьбы, - полагает «Адекват». - Или самая тесная интеграция с Россией. Или тотальное доминирование Китая, этакий Синьцзян-Уйгурский автономный район с расширенными атрибутами формальной самостоятельности. Или просто дикое поле, Сомали в самом центре Евразии, с последующим исходом в первый или второй вариант либо их комбинацию. Четвертого не дано: чужих, ни Запад, ни тем более условных турок или саудитов, ни к контрольному, ни даже к блокирующему пакету никто не допустит, единство интересов в этом вопросе у нас с Китаем абсолютное».