Новый президент Казахстана будет под «присмотром» Назарбаева единодушие известных экспертов

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«Уход Назарбаева не был большой неожиданностью, - говорит в интервью русской службы Би-би-си казахский политолог Досым Сатпаев. - В течение нескольких лет власть предпринимала политические и конституционные маневры».

В феврале нынешнего года Конституционный совет Казахстана ответил на запрос Назарбаева о прекращении президентских полномочий, напоминает эксперт. Администрация Назарбаева интересовалась, предполагает ли конституция добровольный уход президента в отставку. В совете ответили, что предполагает.

Нурсултан Назарбаев

"Уже тогда можно было говорить о подготовке отставки", - говорит Сатпаев.

В то же время Назарбаев остается главой Совета безопасности, полномочия которого были при его правлении расширены. Пост главы партии "Нур Отан" тоже остается за ним.

К тому же у Назарбаева остается статус лидера нации, законодательно закрепленный за ним в 2010 году.

"Уже тогда это был первый шаг к построению системы транзита власти", - говорит политолог.

Разговоры о неминуемой отставке Назарбаева периодически появляются уже несколько месяцев, если не лет, говорит корреспондент Би-би-си в Казахстане Абдужалил Абдурасулов.

"Каждый раз, когда объявлялось незапланированное телевизионное обращение президента, одним из предположений было, что президент собирается объявить свою отставку в эфире. Но каждый раз это была просто еще одна речь о новых планах по развитию страны", - говорит он.

Тем не менее эти слухи переросли в нечто большее после просьбы Назарбаева прояснить позицию Конституционного совета по отставке президента. "И все равно, многих сегодняшнее объявление Назарбаева застало врасплох", - говорит Абдурасулов."Назарбаев - единственный президент, которого знал Казахстан. Многие считали, что он будет править пожизненно, это обычная практика для авторитарных режимов Центральной Азии", - рассказывает журналист.

"Он был очень популярен, хотя измерить его популярность в отсутствие свободных и честных выборов было невозможно", - резюмирует Абдужалил Абдурасулов.

«Назарбаев – один из самых мудрых лидеров постсоветского пространства. Он основал государство Казахстан и не мыслит себя не быть главой государства. Назарбаев прекрасно понимал: чтобы считаться мудрым основателем государства и после своей смерти не допустить разрушительных процессов, он должен обеспечить спокойный переход власти лично и контролировать весь этот процесс», - заявил в интервью Независимой газете известный российский эксперт по странам СНГ Вадим Дубнов.

Вадим Дубнов

По словам политолога, почва была подготовлена некоторое время назад, когда были утверждены конституционные полномочия председателя Совета безопасности, которыми, к слову, он уже обладал. Эти полномочия превышают президентские, поэтому при таком председателе Совета безопасности, как Назарбаев, любой президент – а в данном случае и.о. президента – будет оставаться в зоне его присмотра. С учетом же того, что и.о. президента стал «верный оруженосец» Касым-Жорат Токаев, переходный период выглядит очень грамотно выстроенным:

«Строить предположения в том, что действия Назарбаева приведут к изменениям в курсе Казахстана или внутренним потрясениям, никак не стоит. Ничего не изменится, в том числе и отношения с Россией, равно как и отношения с другими акторами. Государственная архитектура Казахстана не претерпит изменений. Для этого нет никаких предпосылок: оппозиции нет, клановая борьба несущественна. Назарбаев, как мне кажется, хорошо использовал опыт переходного периода в Узбекистане, когда несколько дней была полная неопределенность и в Ташкенте, благодаря работе Службы безопасности, никто не знал, что происходит, и в итоге все прошло гладко».

Схожую оценку уходу Назарбаева дает доктор исторических наук, эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. По его словам, отставку с поста президента нужно считать планомерной, продуманной, она вполне гармонично завершает нынешний этап транзита власти, о котором много говорили и писали, но который, по сути, только начинается.

Александр Князев

«В прошлом году был принят закон о Совете безопасности, согласно которому СБ является конституционным органом и, по существу, его статус позволяет контролировать и корректировать работу всех ветвей власти. В какой-то мере действующая политическая система Казахстана напоминает иранскую, где верховный лидер юридически и фактически является руководителем страны. Происходящее немного похоже на систему власти в Китае после ухода Дэн Сяопина с официальных постов. В казахстанской версии это функция Совета безопасности, который Нурсултан Назарбаев будет возглавлять пожизненно», – сказал «НГ» Князев.

Он напомнил, что еще до принятия закона о Совбезе в высшем руководстве Казахстана начались и к нынешнему времени в целом завершились кадровые перестановки, необходимые для реализации сценария перехода Назарбаева на пост председателя Совбеза. Выбор Токаева помимо конституционно-правовой составляющей, по мнению Князева, представляется верным и в политическом плане, поскольку это, «наверное, наиболее авторитетный после самого Назарбаева политик за рубежом, его хорошо знают в Москве, Пекине, Вашингтоне и Брюсселе, а огромный дипломатический опыт позволит ему сохранить равновесие государства в отношениях с мировыми центрами силы и всеми партнерами». «Думаю, Токаев способен стать приемлемой фигурой и для всех групп казахстанской политической и бизнес-элиты, сохранить внутриполитический баланс в стране», – считает Князев.

Резюмируя, политолог сказал, что говорить об уходе Назарбаева из политической жизни абсолютно неправомочно, напротив: в должности председателя Совбеза у него может оказаться больше возможностей заниматься вопросами стратегического характера, закрепления своего сценария последующего развития Казахстана и его позиционирования на мировой арене. «Реализовывать этот план весь ближайший обозримый период будет его команда во главе с Токаевым», – заявил «НГ» Князев. 

«Комбинация внутреннего и геополитического положения Казахстана в перспективе трех-пяти лет оставляет ему очень немного вариантов исторической судьбы, - полагает «Адекват». - Или самая тесная интеграция с Россией. Или тотальное доминирование Китая, этакий Синьцзян-Уйгурский автономный район с расширенными атрибутами формальной самостоятельности. Или просто дикое поле, Сомали в самом центре Евразии, с последующим исходом в первый или второй вариант либо их комбинацию. Четвертого не дано: чужих, ни Запад, ни тем более условных турок или саудитов, ни к контрольному, ни даже к блокирующему пакету никто не допустит, единство интересов в этом вопросе у нас с Китаем абсолютное».

Касым-Жомарт Токаев

Хотя уход президента Назабаева после почти 30 лет у власти стал неожиданностью, никаких серьезных изменений в политике властей он не предвещает, считает эксперт по Казахстану британского политического консультационного агентства PRISM Кейт Маллинсон.

Во время правления Назарбаева в Казахстане был принят Закон о Совете безопасности: статус этого органа был изменен с консультативно-совещательного на конституционный, а сам орган был наделен более широкими полномочиями, отмечает эксперт.

В 2018 году Назарбаев получил возможность пожизненно руководить Советом безопасности Казахстана.

"Назарбаев продолжит неформально править Казахстаном (по аналогии с позицией "министра-учителя" первого сингапурского премьера Ли Куан Ю), балансируя интересы влиятельных бизнес-групп и входящих в элиту политиков и управляя отношениями с ключевыми соседями страны, включая Китай и Россию", - считает Маллинсон.

"Новый промежуточный президент Касым-Жомарт Токаев - безопасный посредник. Он верный соратник президента. Чем быстрее состоятся выборы, тем более вероятно, что Токаев сохранит президентский пост", - говорит эксперт.

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