Пашинян позвонил Назарбаеву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который несколько часов назад объявил о своей отставке. Об этом Новости Армении сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Пашинян отметил неоценимую роль Назарбаева в прогрессе и развитии Казахстана и его большой вклад в становление интеграционных процессов в Евразийском регионе. Он высоко оценил существующие между двумя странами дружеские отношения и личные отношения с президентом Назарбаевым.

Он пожелал успехов Назарбаеву в его дальнейшей деятельности. Также была достигнута договоренность о встрече 29 мая в Астане в рамках юбилейного саммита Евразийского экономического союза.