США освободили Ирак от действия санкций против Ирана

Администрация президента США продлит на 90 дней для Ирака освобождение от санкций против Ирана. Об этом заявил CNBC высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

Это позволит Ираку продолжить покупать электроэнергию у своего соседа, даже несмотря на то, что Белый дом обещает провести кампанию максимального давления на Тегеран.

«Несмотря на то, что этот шаг призван помочь Ираку уменьшить дефицит энергии, мы продолжаем обсуждать наши санкции в отношении Ирана с нашими партнерами в Ираке», - сказал чиновник на условиях анонимности.

Несмотря на то, что Ирак является вторым по величине производителем нефти, он зависит от поставок иранского газа.