Капитан сборной Азербайджана по футболу Максим Медведев поделился с haqqin.az своими ожиданиями перед отборочным матчем чемпионата Европы-2020 с Хорватией, который состоится в Загребе 21 марта, и рассказал, чему новый главный тренер Никола Юрчевич может научить команду перед игрой с его соотечественниками.

«Это будет первый матч сборной под руководством Николы Юрчевича, - говорит Медведев. - Было мало времени на подготовку. Мы тоже пока не так хорошо знакомы с тренером. Необходимо время, чтобы притереться, понять, какой футбол он предпочитает.

Новый тренер должен за минимальное количество дней подготовить команду. Сейчас пока рано говорить о какой-то новой философии национальной команды. Сейчас главное – в хорошем состоянии подойти к игре с Хорватией. Это будет очень сложный матч. Помимо этого, у нас потом будет товарищеская игра с Литвой. Тоже не легкий соперник. Думаю, что под каждого соперника Юрчевич будет выпускать футболистов с индивидуальными заданиями.

Если говорить о сборной Хорватии, то это одна из сильнейших сборных мира. Против них очень сложно играть. Как мы все помним, последний матч на их поле мы проиграли со счетом 0:6. На этот раз, думаю, будем играть более внимательно, более осторожно, понимая, какие у них классные игроки и в какой футбол они будут играть против нас. Постараемся быть сплоченными на поле, не давать сопернику много пространства».

Говоря о своей позиции в предстоящей игре, Максим уверен, что будет играть на привычном месте – правом краю обороны.

«Экспериментировать в этой игре не получится, поэтому вряд ли я буду играть на какой-то иной позиции. У хорватов высокорослые футболисты, поэтому нам тоже нужны будут большие ребята на поле, чтобы вести борьбу на втором этаже.

Со стартовым составом пока не все понятно, потому что в ходе тренировок позиции некоторых игроков менялись. Тренер пока точно не определился, с какими игроками он будет играть. Все футболисты стараются показать то, что умеют. Думаю, что Юрчевич подберет оптимальный состав на эту игру.

Вопрос капитанства не обсуждался. Главный тренер в курсе, что после Кямрана Агаева капитанскую повязку передавали мне. Сейчас Кямрана нет, и повязка будет у меня. В этом никаких проблем нет. Было очень мало времени, поэтому на эту тему не говорили».