Чему учит Никола Юрчевич азербайджанских футболистов? Отвечает капитан Максим Медведев
Капитан сборной Азербайджана по футболу Максим Медведев поделился с haqqin.az своими ожиданиями перед отборочным матчем чемпионата Европы-2020 с Хорватией, который состоится в Загребе 21 марта, и рассказал, чему новый главный тренер Никола Юрчевич может научить команду перед игрой с его соотечественниками.
«Это будет первый матч сборной под руководством Николы Юрчевича, - говорит Медведев. - Было мало времени на подготовку. Мы тоже пока не так хорошо знакомы с тренером. Необходимо время, чтобы притереться, понять, какой футбол он предпочитает.
Новый тренер должен за минимальное количество дней подготовить команду. Сейчас пока рано говорить о какой-то новой философии национальной команды. Сейчас главное – в хорошем состоянии подойти к игре с Хорватией. Это будет очень сложный матч. Помимо этого, у нас потом будет товарищеская игра с Литвой. Тоже не легкий соперник. Думаю, что под каждого соперника Юрчевич будет выпускать футболистов с индивидуальными заданиями.
Если говорить о сборной Хорватии, то это одна из сильнейших сборных мира. Против них очень сложно играть. Как мы все помним, последний матч на их поле мы проиграли со счетом 0:6. На этот раз, думаю, будем играть более внимательно, более осторожно, понимая, какие у них классные игроки и в какой футбол они будут играть против нас. Постараемся быть сплоченными на поле, не давать сопернику много пространства».
Говоря о своей позиции в предстоящей игре, Максим уверен, что будет играть на привычном месте – правом краю обороны.
«Экспериментировать в этой игре не получится, поэтому вряд ли я буду играть на какой-то иной позиции. У хорватов высокорослые футболисты, поэтому нам тоже нужны будут большие ребята на поле, чтобы вести борьбу на втором этаже.
Со стартовым составом пока не все понятно, потому что в ходе тренировок позиции некоторых игроков менялись. Тренер пока точно не определился, с какими игроками он будет играть. Все футболисты стараются показать то, что умеют. Думаю, что Юрчевич подберет оптимальный состав на эту игру.
Вопрос капитанства не обсуждался. Главный тренер в курсе, что после Кямрана Агаева капитанскую повязку передавали мне. Сейчас Кямрана нет, и повязка будет у меня. В этом никаких проблем нет. Было очень мало времени, поэтому на эту тему не говорили».
Никола Юрчевич великолепно знает сборную Хорватии, но помогут ли его знания нашей команде?
«Хорватию мы анализировали, смотрели, какие голы они забивают, - продолжает футболист «Карабаха». - Акцент наших тренировок был сделан именно на это. Футболистов, которые играют в сборной Хорватии, каждый из наших игроков может проанализировать самостоятельно. Мы не нуждаемся в том, чтобы нам представляли их индивидуально. Знаем, какие звезды там играют. Никола Юрчевич может нам только подсказать что-то, что связано с менталитетом этой страны. И он с нами этими знаниями делиться. За счет этого он, возможно, какие-то новые элементы нам передаст.
Наши шансы? Хорватия – такая команда, которая борется и бегает до конца. Она сильна физически. У них очень много положительных качеств. Эта команда не любит проигрывать. Думаю, что у них никогда не было такой сильной сборной. В одной команде собрались столько звезд!».