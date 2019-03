В Европейский Суд по Правам Человека (ЕСПЧ) поступили 25 исковых заявлений от граждан Азербайджана, считающих, что их права были нарушены. Эти исковые заявления были объединены в единое судопроизводство, учитывая общий характер излагаемых в них жалоб.

Как сообщает haqqin.az, имена истцов в информационном бюллетене, опубликованном на официальном сайте Суда, не указываются. Вместо этого, каждый из 25 истцов обозначен буквой латинского алфавита от A до Y. Представителем всех истцов является адвокат Халид Багиров. Дело именуется «A against Azerbaijan and 24 other applications», т.е. «А против Азербайджана и 24 других заявлений».

Как говорится в информации, истцами по делу выступают представители ЛГБТ сообщества, т.е. лица нетрадиционной сексуальной ориентации, которые были арестованы во время полицейской облавы в Баку в середине сентября 2017 года. Истцы заявляют, что их арест и последующее административное задержание были незаконными, безосновательными и основанными исключительно на их реальной или предполагаемой сексуальной ориентации.

Истцы также утверждают, что сотрудники полиции и СИЗО с ними плохо обращались, а соответствующие властные органы не провели деятельного расследования этих обвинений. Истцы также предъявляют претензии по поводу принудительного медицинского осмотра, которому их подвергли во время задержания.

Как отмечается в сообщении, ЕСПЧ истребовал у правительства Азербайджана копии всех документов, имеющих отношение к аресту и административному задержанию истцов, в том числе решений судов первой инстанции и Бакинского Апелляционного Суда, а также результатов принудительного медицинского осмотра.