Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az: «Будем давать сдачи России»

Евросоюз будет противостоять российской пропаганде и дезинформации по всему миру, заявил haqqin.az экс-президент Латвии Валдис Затлерс, комментируя принятую Европейским парламентом резолюцию с рекомендациями Совету ЕС и представителю Евросоюза по иностранным делам, направленными на противодействие пропаганде «со стороны России и других враждебных субъектов».

В частности, Европарламент рекомендовал «повысить осведомленность о дезинформационных кампаниях России», которые, по мнению евродепутатов, являются «основным источником дезинформации в Европе».

«Гибридная война имеет четыре фазы, и в Украине мы сейчас наблюдаем все четыре. Что же касается европейских стран, то там пока разворачивается только первая фаза - дезинформация используется в качестве пропаганды, чтобы партнеры Запада стали его недругами. Европейские страны будут противостоять таким попыткам. У ЕС есть общие интересы, и все его страны-члены объединяют усилия, чтобы отгородить Европу от лживой информации. Пропаганде можно и нужно противостоять», - уверен Затлерс.

В ЕС считают, отметил он, что объектом слива дезинформации может быть любая страна мира, в частности, государства СНГ. А ярким примером информационной войны между Западом и Россией является Украина. Стабильность в мире может быть достигнута только если эффективно противодействовать лживой информации.

«Вчерашний сосед под воздействием пропаганды может стать врагом. Поэтому в интересах самих государств СНГ, чтобы не стать объектом дезинформационной пропаганды, чтобы людям, как говорится, не запудрили мозги. А для кооперации и обмена опытом в противодействии пропаганде есть широкие возможности», - сказал бывший глава Латвии.