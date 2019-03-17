Ильхам Алиев анонсировал большие политические реформы

«Реформы будут углубляться. Альтернативы им нет. Политические реформы, экономические реформы, реформы в социальной сфере, реформы в судебно-правовой системе - соответствующие указания уже даны, готовится пакет документов, - в области образования, здравоохранения, во всех сферах Азербайджан вступил в новый этап», - говорится в поздравлении Президента Ильхама Алиева азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы, сообщает АзерТАдж.

«Азербайджан обновляется, наращивает свою мощь и модернизируется. Мы построили сильное государство на глубоких национально-духовных корнях. Никогда еще в истории Азербайджан не был таким сильным, как сейчас. Но это не означает, что мы должны довольствоваться достигнутыми успехами. Они воодушевляют, побуждают нас смотреть в будущее с еще большим оптимизмом.

Я абсолютно уверен, что мы успешно завершим нынешний год. Отныне Азербайджан будет идти исключительно по пути развития и прогресса, социальное положение граждан с каждым годом будет улучшаться», - подчеркнул глава государства.