Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана
Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана. Как передает Tengrinews, он вступил в должность президента Казахстана до окончания выборного срока. Церемония присяги проходит на совместном заседании палат Парламента Казахстана в здании Мажилиса.
Председатель ЦИК Берик Имашев вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение Президента страны, нагрудный знак и штандарт.
Церемония проходит в присутствии депутатов Парламента, членов Конституционного Совета, судей Верховного суда, членов правительства, послов иностранных государств, а также Первого Президента Казахстана.
Напомним, что 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении своих полномочий.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Токаев - именно тот человек, кому можно доверить управление Казахстаном.