Эксперт о новой системе «Азерэнержи»

Система цифрового управления электрическими сетями SCADA, которую несколько лет назад установило ОАО «Азерэнержи», не справилась с возложенными на нее задачами и вышла из строя. Эта система, установленная всего лишь несколько лет назад, оказалась также технологически устаревшей. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт в области информационных технологий Осман Гюндуз.

По его словам, система SCADA предназначена для автоматического управления электросетями, и она не сработала при аварии на Мингячевирской ТЭС в прошлом году, в результате чего авария прибрела цепной характер, и большая часть территории страны осталась без света.

Осман Гюндуз пишет, что согласно проекту Всемирного банка, было предусмотрено создание трех диспетчерских пунктов для системы SCADA. Однако после смены руководства ОАО «Азерэнержи» выяснилось, что был создан лишь один диспетчерский пункт, и он не позволял управлять электросистемой в режиме реального времени.

«Новая система SCADA должна охватить 30 электростанций и около 150 подстанций. То есть новая система создаст возможность на самом современном технологическом уровне производить и передавать электроэнергию. Эта система будет интегрирована с такими же системами соседних стран. Уже выбрана компания-консультант, проведен серьезнейший аудит и определены работы, которые должны быть осуществлены. Ожидается, что новая система SCADA будет установлена в течении 1 года», - пишет эксперт.