В соответствии с социально направленной политикой президента Азербайджана Ильхама Алиева, ООО «Газахский цементный завод» оказывает помощь семьям шехидов и малоимущим семьям, сообщает пресс-служба предприятия.

Работники ООО «Газахский цементный завод» ежегодно в праздничные дни навещают семьи шехидов, проживающих в районе и поздравляют их, показывая тем самым, что они всегда находятся в центре внимания руководителей и сотрудников ООО.

Продолжая эту традицию, на праздник Новруз и в этом году работники завода навестили семьи шехидов и поздравили их с праздником.

Так, 18 марта 2019 года работники завода навестили 77 семей шехидов карабахской и апрельской войн, а также одну малоимущую семью в селах Даш Салахлы, Гушчу Айрым, Джафарли, Бала Джафарли, Асланбейли, Гаймаглы и Кямярли. Работники завода поздравили эти семьи и вручили им праздничные подарки от имени руководства и работников предприятия. Семьи шехидов высоко оценили заботу о них ООО «Газахский цементный завод» и выразили свою благодарность руководству завода.

ООО «Газахский цементный завод» в будущем планирует расширить подобные мероприятия.