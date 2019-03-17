Посольства России и Турции поддержат сборную Азербайджана в Загребе

На завтрашнем отборочном матче Евро-2020 между сборными Хорватии и Азербайджана ожидается присутствие около 30 азербайджанцев. Об этом haqqin.az сообщил Шамиль Мустафаев, один из лидеров фан-движения Milli Dəstə, которое традиционно поддерживает азербайджанские сборные и клубы в выездных играх.

«На матче ожидается присутствие не только азербайджанцев, приехавших из Баку, но также наших соотечественников, проживающих в Хорватии, Венгрии, Австрии, Германии и Голландии, - говорит Шамиль Мустафаев. – На матч придут сотрудники посольства Азербайджана в Загребе. В Посольстве мне сообщили, что игру также хотят посетить члены Общества дружбы Азербайджан – Хорватия. Помимо этого, поступили обращения из посольств России и Турции в Хорватии, сотрудники которых также хотят прийти на матч и поддержать сборную Азербайджана. Позднее желание поболеть за нашу команду изъявило посольство Азербайджана в Австрии.

Надеемся, что все, кто выразил желание посетить вечером 21 марта стадион «Максимир», придут на игру, и число болельщиков сборной Азербайджана на матче с Хорватией возрастет».

Напомним, что игра Хорватия – Азербайджан начнется в 23:45 по бакинскому времени.