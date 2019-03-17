Дарига Назарбаева возглавила Сенат Казахстана
Экс-председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Дарига Назарбаева по итогам голосования сегодня избрана председателем Сената, сообщает ТАСС.
Кандидатура на должность председателя Сената Казахстана выдвигается президентом республики. Председатель Сената избирается на заседании палаты из числа депутатов Сената, свободно владеющих государственным языком, тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов палаты.
Кандидатуру Дариги Назарбаевой на должность спикера Сената парламента Казахстана предложил президент Касым-Жомарт Токаев.