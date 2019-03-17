Женившийся в России на школьнице юноша из Азербайджана избежал наказания

В Ярославле прекращено уголовное дело в отношении 18-летнего уроженца Азербайджана. Обвиняли его в интимной связи с 15-летней девушкой, сообщает haqqin.az со ссылкой на Городской телеканал Ярославля.

Молодые люди некоторое время встречались в квартире в Дзержинском районе города. Спустя время школьница забеременела, обратилась к врачу, а медик, в свою очередь, сообщила о произошедшем в полицию.

Обвиняемый смог в суде доказать, что все произошло по любви. Вдобавок молодые люди еще и поженились, а позже у них родился ребенок. В данный момент они живут в квартире, которую молодому человеку подарили родственники. В результате уголовное дело было прекращено.