Минналогов оштрафовало группу компаний Veysəloğlu

Департамент локальных доходов Министерства налогов Азербайджана провел аудиторские проверки в 10 компаниях, входящих в Группу компаний Veysəloğlu. В ходе проверок было выявлено уклонение от уплаты налогов в крупном размере, сообщает haqqin.az.

Во время проверок было установлено, что 10 компаний Группы компаний Veysəloğlu осуществляли экономическую деятельность на продуктовых и вещевых амбарах в Низаминском районе и в поселке Кешля. Посредством этих компаний Группа компаний Veysəloğlu продавала свою продукцию.

Сотрудниками департамента был выявлен факт уклонения от уплаты налогов в крупном размере Группой компаний Veysəloğlu.

На основании этого, сотрудники департамента оштрафовали Группу компаний Veysəloğlu на 2 миллиона манатов.