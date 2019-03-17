Ильхам Алиев позвонил Нурсултану Назарбаеву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил лидеру казахского народа, председателю Совета безопасности Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сообщает АзерТАдж.
Глава Азербайджанского государства подчеркнул, что за период президентской деятельности Нурсултан Назарбаев приложил неустанные усилия для обеспечения развития, благосостояния и стабильности Казахстана, отметил, что его дружественные отношения с общенациональным лидером Азербайджанского народа Гейдаром Алиевым заложили основу двусторонних связей между странами. Президент Ильхам Алиев пожелал Нурсултану Назарбаеву успехов в дальнейшей деятельности, крепкого здоровья.
Нурсултан Назарбаев выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и добрые слова.
Президент Ильхам Алиев и Нурсултан Назарбаев выразили уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Казахстаном будут и впредь успешно развиваться во всех сферах.