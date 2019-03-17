Ильхам Алиев позвонил новому президенту Казахстана
Президент Ильхам Алиев сегодня позвонил приступившему к деятельности на посту президента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает АзерТАдж.
Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева по случаю начала деятельности на посту Президента, пожелал ему успехов в деятельности на пути развития Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.
Главы государств с удовлетворением отметили успешное развитие дружественных отношений между нашими странами во всех сферах, выразили уверенность в том, что наши связи и впредь будут развиваться и укрепляться.