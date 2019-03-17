На Бали россияне напали на обменный пункт: двое убитых

"Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта – граждане России. Подробностей происшествия мы пока не знаем. На Бали уже находится заведующий консульским отделом посольства. Он сообщил, что паспортов убитых и задержанного полиция пока не предъявляла, но полицейские настаивают на том, что подозреваемые – россияне", - заявил пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

Два человека, подозреваемых в ограблении обменного пункта на Бали, убиты в перестрелке с индонезийской полицией, еще один задержан. По данным правоохранителей, все злоумышленники - граждане России, сообщили в посольстве РФ в Джакарте, передает РИА Новости.

"Пока ничего не могу сказать об остальных подозреваемых. Местные СМИ сообщают, что грабителей было семеро, что все они граждане РФ, и что четверо сумели скрыться. Это пока только предварительная информация. Подтверждения этой информации у нас нет", - добавил дипломат.

В среду газета "Бали Таймс", выходящая на индонезийском языке, сообщила, что на юге острова Бали во вторник произошло вооруженное ограбление обменного пункта. По информации газеты, грабителей было семеро, все они были в масках и были вооружены автоматическими винтовками SS1 индонезийского производства (лицензионная копия бельгийской винтовки FN FNC фирмы "Гершталь") и холодным оружием. Грабители покинули обменный пункт с сумками, в которых находилось более 80 тысяч долларов в местной валюте. Через несколько часов полиции удалось их настигнуть, завязалась перестрелка, в которой двое подозреваемых были убиты, один задержан, а еще четверым удалось скрыться на автомобиле, сообщает газета.

По данным издания, все семеро подозреваемых – граждане России, шестеро мужчин в возрасте 50, 60, 44, 32, 47 и 44 лет, и женщина 34 лет. Газета привела только первые буквы их имен.

"Пока точно известно, что один предполагаемый российский гражданин был убит, еще один ранен и потом скончался от ран, и один задержан. Все остальное пока, на настоящий момент, подтверждения не получило", - сказал Тетюшин.