Ядерный бомбардировщик ВВС США приблизился к российским границам

Стратегический бомбардировщик ВВС США приблизился к границам Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

В 11:45 Boeing B-52H Stratofortress с бортовым номером 60-0024 взлетел с авиабазы Фаирфорд. В 13:20 он отработал условную атаку на базу Балтийского флота.

Полет проходил на высоте около восьми тысяч метров.

Boeing B-52H Stratofortress — стратегический бомбардировщик, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Самолет способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.