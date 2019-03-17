Ядерный бомбардировщик ВВС США приблизился к российским границам
Стратегический бомбардировщик ВВС США приблизился к границам Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
В 11:45 Boeing B-52H Stratofortress с бортовым номером 60-0024 взлетел с авиабазы Фаирфорд. В 13:20 он отработал условную атаку на базу Балтийского флота.
Полет проходил на высоте около восьми тысяч метров.
Boeing B-52H Stratofortress — стратегический бомбардировщик, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Самолет способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.
11:45 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 20 марта 2019 г.
Стратегический бомбардировщик #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС США🇺🇸, ( 2BW | 20BS), бортовой номер 60-0024, взлетел с авиабазы Фаирфорд (Fiairford #EGVA) направился в сторону Калининградской🇷🇺 области. pic.twitter.com/hjhKu5Xb3H