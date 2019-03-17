Радована Караджича приговорили к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича, которого суд низшей инстанции ранее приговорил к 40 годам тюрьмы за военные преступления 1992-1995 годов, сообщает РИА Новости.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге 24 марта 2016 года признал бывшего лидера боснийских сербов виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине в ходе вооруженного конфликта 1992-1995 годов, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице. Караджич был осужден на 40 лет тюремного заключения, в том же году защита экс-президента Республики Сербской подала апелляцию.

Обвинение потребовало на слушаниях в апреле 2018 года пожизненного заключения для Караджича.

"Апелляционная палата приговаривает Радована Караджича к пожизненному тюремному заключению", - огласил вердикт председательствующий судья Ван Пруссе Йонсен.

После окончания войны в БиГ и выдвижения обвинений в 1995 году Караджич 13 лет скрывался от международного правосудия, был задержан 21 июля 2008 года в Белграде и затем передан в Гаагу.