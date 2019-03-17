У бывшего российского министра нашли объекты недвижимости в Испании

Как рассказал «Росбалту» источник знакомый с ситуацией, испанские власти в 2015 году обнаружили на своей территории множество объектов недвижимости, которые принадлежали Михаилу Лесину (в том числе — через офшорные фирмы), его близким и связанным с ним людям. В королевстве заподозрили, что данная недвижимость была приобретена на «грязные» деньги, в том числе, полученные в результате коррупции. Были начаты доследственная проверка и сбор доказательств в поддержку данной версии.

Смерть в США экс-министра печати РФ Михаила Лесина приобретает все более детективный оттенок, сообщает «Росбалт». Источники агентства заявили, что умер Лесин в тот период, когда власти Испании хотели возбудить против него дело об «отмывании» денег.

В 2015 году местная прокуратура пыталась получить в России документы о «реальных» причинах увольнения Лесина с поста советника президента РФ в 2009 году. Напомним, что Лесин был снят со своего поста тогдашним главой государства Дмитрием Медведевым с формулировкой за «систематические дисциплинарные нарушения», в том числе «несоблюдение правил госслужбы и этики поведения госслужащего». В Испании полагали, что за этими формулировками кроются некие коррупционные действия Лесина. А если это так, то у них появлялся повод для начала официального расследования: раз средства экс-министра и его окружения были «грязными», то в королевстве они «отмывались» посредством приобретения недвижимости.

По версии источника, после загадочной гибели Лесина в ноябре 2015 года работа значительно осложнилась, но не прекратилась. Еще больше года испанцы пытались найти подтверждения, что дорогие объекты были куплены на средства, имеющие коррупционное происхождение. Однако, поскольку из России никаких ответов на запросы Испании не поступало, то в королевстве решили остановить работу в данном направлении.

Напомним, что Михаил Лесин умер 5 ноября 2015 года в отеле Dupont Circle в Вашингтоне. В ФБР после допросов и изучения записей камер наблюдения пришли к выводу, что имел место несчастный случай. На фоне сильнейшей алкогольной интоксикации Лесин неудачно упал и скончался от полученной тупой травмы головы. Однако на днях Радио «Свобода» опубликовало отчет о смерти российского экс-министра, в котором сказано, что у Лесина были сломаны подъязычная кость и шея. Временами такие повреждения находят на телах погибших от удушения.