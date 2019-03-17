Хорватский футболист « Карабах а» Филип Озобич поделился с хорватской прессой информацией о сборной Азербайджана и ответил на вопрос о том, готов ли он сам играть за нашу национальную команду.

«Лучший футболист сборной Азербайджана – Ричард Алмейда, он играет со мной в «Карабахе», - цитирует Озобича 24sata.hr. – Алмейда – очень хорош в середине поля. Он отлично контролирует игру, имеет хороший пас. Игра сборной Азербайджана вращается вокруг него.

Рамиль Шейдаев? Я его не очень хорошо знаю, поэтому не могут сказать о нем многого.

Все азербайджанские футболисты знают, что Хорватия является явным фаворитом. Поэтому сыграть для них в таком матче уже хорошо. Я немного поговорил об этой игре со своими товарищами по «Карабаху», но ничего особенного. Всем известно, какие игроки есть у Хорватии, поэтому никаких подробностей у меня не спрашивали.

Я встречался с Николой Юрчевичем и его помощником Марио Токичем, когда они приехали в Азербайджан. У нас было мало времени, чтобы нормально поговорить. Но мы договорились встретиться снова после предстоящих игр сборной.

Спрашивали ли у меня об Азербайджане игроки сборной Хорватии? Я со многими знаком, с некоторыми играл в молодежной сборной. Но никто ко мне с такими вопросами не обращался.