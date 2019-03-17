Хорват из «Карабаха» рассказал своим о сборной Азербайджана «Лучший у них – Ричард Алмейда»
Хорватский футболист «Карабаха» Филип Озобич поделился с хорватской прессой информацией о сборной Азербайджана и ответил на вопрос о том, готов ли он сам играть за нашу национальную команду.
«Лучший футболист сборной Азербайджана – Ричард Алмейда, он играет со мной в «Карабахе», - цитирует Озобича 24sata.hr. – Алмейда – очень хорош в середине поля. Он отлично контролирует игру, имеет хороший пас. Игра сборной Азербайджана вращается вокруг него.
Рамиль Шейдаев? Я его не очень хорошо знаю, поэтому не могут сказать о нем многого.
Все азербайджанские футболисты знают, что Хорватия является явным фаворитом. Поэтому сыграть для них в таком матче уже хорошо. Я немного поговорил об этой игре со своими товарищами по «Карабаху», но ничего особенного. Всем известно, какие игроки есть у Хорватии, поэтому никаких подробностей у меня не спрашивали.
Я встречался с Николой Юрчевичем и его помощником Марио Токичем, когда они приехали в Азербайджан. У нас было мало времени, чтобы нормально поговорить. Но мы договорились встретиться снова после предстоящих игр сборной.
Спрашивали ли у меня об Азербайджане игроки сборной Хорватии? Я со многими знаком, с некоторыми играл в молодежной сборной. Но никто ко мне с такими вопросами не обращался.
Каковы преимущества и слабые стороны сборной Азербайджана? Сложно сказать, так как пришел новый тренер. Посмотрим, как будет играть Азербайджан при Николе Юрчевиче. У каждого тренера свой стиль.
Хочу ли я играть за сборную Азербайджана? Я здесь уже третий год и пока рано говорить о таких вещах. Во-первых, я должен прожить в Азербайджане пять лет, чтобы получить местный паспорт. Так что посмотрим».
На вопрос о том, болели ли в Азербайджане за Хорватию во время чемпионата мира-2018, Озобич ответил так:
«Я думаю, что многие азербайджанцы болели за Хорватию на чемпионате мира. Исключением может быть разве что матч с Россией, когда симпатии были на стороне хозяев ЧМ».