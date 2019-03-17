«С большой вероятностью на предстоящих в Украине президентских выборах победит шоумен и актер Владимир Зеленский. Он лидирует в рейтинге популярности среди кандидатов, и, если украинская молодежь пойдет на выборы, то, несомненно, Зеленский победит в голосовании», - высказал свое мнение haqqin.az участник VII Глобального Бакинского форума ректор Запорожского национального технического университета Сергей Беликов.

Он убежден, что нынешний президент Петр Порошенко совершает одну за другой политические ошибки. В частности, это касается решения об ужесточении вопроса использования украинского языка в качестве государственного и вытеснении русского языка, тогда как для половины населения русский является родным языком. Другое несвоевременное решение принято по расколу церкви.

Беликов признает, что Порошенко популярен в Западной Украине, однако, по его словам, население этого региона в основном проживает за пределами Украины. «Еще неизвестно, явятся ли эти люди в столицы стран, где эти они живут и работают, чтобы проголосовать», - считает украинский ученый.

«Ситуация сильно отличается от той, что была в 2014 году. Тогда, после Майдана, расстрела протестующих и других событий, Порошенко имел явное преимущество и справедливо победил в первом же туре выборов. Но сейчас у него шансов на победу в голосовании гораздо меньше», - полагает С.Беликов.

Касаясь войны в Донбассе в контексте выборов, Беликов отметил, что, кто бы ни победил на президентских выборах в Украине, полный разрыв отношений Киева с Москвой невозможен. Слишком интегрированы восточные регионы с Россией. «Война в Донецке и Луганске вроде идет, но поезд Киев - Москва отправляется по расписанию», - напоминает ректор.

Вместе с тем С.Беликов уверен, что, несмотря на радикальные настроения людей, какого-то гражданского противостояния в Украине не будет. «Хотя сейчас поговаривают, что раскол произошел и среди силовиков, гражданской войны не будет. Скорее всего, силовики будут уравновешивать друг друга», - отметил он.