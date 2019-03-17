Лука Модрич: «Азербайджан – опасная команда»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич и ее лидер Лука Модрич поделились своими ожиданиями перед отборочным матчем Евро-2020 с Азербайджаном, который пройдет завтра в Загребе, передает корреспондент haqqin.az из Хорватии.

«Сборная Азербайджана – опасная команда, - говорит Лука Модрич. - Это начало отбора. Для нас важно хорошо стартовать. Я помню матчи с Азербайджаном. Они боролись до конца. Постараемся порадовать болельщиков завтра".

«Мы уважаем нашего соперника, - говорит Златко Далич. – Это не легкий соперник, надо успешно сыграть завтра. Сборную Азербайджана тренирует Никола Юрчевич. Он прекрасно знает нашу команду. Это добавит нам трудностей. У нас было мало времени на подготовку. Мы знаем, что мы – фавориты, мы - вице-чемпионы мира. Тем не менее мы должны быть внимательными и терпеливыми».