По словам знакомых ребенка, уже в девятилетнем возрасте он пил, курил и убегал из дома. Соседи объясняют это тем, что в семье были проблемы.

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.

В 2007 году подозреваемый пригласил мальчика к себе домой, после чего не выпускал из квартиры в течение многих лет. Ребенка искали по всей стране, хотя он находился в коммунальной квартире в соседнем доме.

Вместе с педофилом жила его мать, которую не удивило неожиданное появление ребенка. По делу она проходит в качестве свидетеля.

Через несколько лет после похищения насильник начал отпускать пленника на улицу. В 2017 году подростка остановили полицейские и попросили предъявить документы, однако при нем их не было. Сотрудники проверили его фамилию по базе и обнаружили, что мальчика ищут уже в течение десяти лет.

Пострадавшего вернули в семью. Он прошел курс реабилитации, в рамках которого учился заново читать и писать.

Педофил признал свою вину, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.