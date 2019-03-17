Роберт Просинечки: «Как я могу говорить об Азербайджане, когда в моей голове Армения?»
Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу, а ныне наставник национальной команды Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки готовит сейчас свою команду к отборочным матчам Евро-2020 с Арменией (23 марта, Сараево) и Грецией (26 мая, Зеница).
Однако к нему продолжают обращаться представители хорватских СМИ с просьбой рассказать о сборной Азербайджана и поделиться своими ожиданиями от завтрашней игры с Хорватией.
«Азербайджан? Как я могу говорить об Азербайджане, когда в моей голове Армения?» – ответил Просинечки журналисту издания Jutarnji List, поначалу отказываясь от разговора. Однако затем хорватский специалист все же согласился поговорить о своей бывшей команде.
«Сборная Азербайджана представляет собой примерно то же самое, что и при мне, - говорит он. - Я думаю, что Никола Юрчевич внесет лишь несколько изменений. Я не уверен в этом, но я полагаю, что так и будет.
Азербайджан может стать проблемой! Большинство игроков выступают за «Карабах», который играл в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Это главный клуб в стране. Есть футболисты, которые играют за рубежом – Дмитрий Назаров, Рамиль Шейдаев…
Азербайджан будет делать в Загребе все, что в его силах. Это бойцы, которые не сломаются от первой до последней минуты. Однако они вряд ли смогут что-то сделать против Хорватии. Особенно на «Максимире». Тем не менее они выложатся по полной, чтобы добиться хорошего результата. Попытаются преподнести сюрприз, но я определенно сомневаюсь, что им это удастся. Просто это не тот уровень, с которым можно угрожать Хорватии.
Но недооценивать Азербайджан не стоит! Все футболисты захотят показать себя в лучшем свете перед новым тренером. Но я не думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы огорчить Хорватию. Тем не менее не будем забывать, что чудеса в футболе все же происходят».