Роберт Просинечки: «Как я могу говорить об Азербайджане, когда в моей голове Армения?»

Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу, а ныне наставник национальной команды Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки готовит сейчас свою команду к отборочным матчам Евро-2020 с Арменией (23 марта, Сараево) и Грецией (26 мая, Зеница).

Однако к нему продолжают обращаться представители хорватских СМИ с просьбой рассказать о сборной Азербайджана и поделиться своими ожиданиями от завтрашней игры с Хорватией.

«Азербайджан? Как я могу говорить об Азербайджане, когда в моей голове Армения?» – ответил Просинечки журналисту издания Jutarnji List, поначалу отказываясь от разговора. Однако затем хорватский специалист все же согласился поговорить о своей бывшей команде.

«Сборная Азербайджана представляет собой примерно то же самое, что и при мне, - говорит он. - Я думаю, что Никола Юрчевич внесет лишь несколько изменений. Я не уверен в этом, но я полагаю, что так и будет.

Азербайджан может стать проблемой! Большинство игроков выступают за «Карабах», который играл в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Это главный клуб в стране. Есть футболисты, которые играют за рубежом – Дмитрий Назаров, Рамиль Шейдаев…