Главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич на пресс-конференции поделился своими ожиданиями от завтрашней игры с Хорватией, передает корреспондент haqqin.az из Загреба.

«Завтра для нас большая игра, потому что Хорватия – очень сильная команда, вице-чемпион мира, - говорит главный тренер. - Мы хорошо потренировались и постараемся показать хорошую игру завтра. Мы к этому готовы.

Все здоровы. Только один футболист выбыл у нас из-за травмы – Исаев. Он остался в Азербайджане. Сейчас моя дилемма определить стартовый состав из 13-14 игроков. После сегодняшней тренировки я определю 11 футболистов, которые выйдут в основе. Мы будем играть либо по схеме 4-1-4-1, либо по схеме 4-2-3-1.

Вот эти игроки, из которых я буду выбирать - Салахат Агаев, Максим Медведев, Рахиль Мамедов, Бадави Гусейнов, Шахрияр Рагимов, Тамкин Халилзаде, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Эдди Исрафилов, Араз Абдуллаев, Намик Алескеров, Дмитрий Назаров, Махир Мадатов, Рамиль Шейдаев.

Игра пройдет на моей Родине, и я надеюсь, что первая игра в отборе будет для нас удачной.

Четыре тренировочных дня прошли успешно. Вся команда мотивирована показать самое лучшее против Хорватии. Мое мнение об игроках очень позитивное. Это больше, чем я ожидал. Конечно, у Хорватии другой уровень, но в футболе возможно все.

Да, для меня будет немного странно сидеть на гостевой скамейке запасных. Но я счастлив, что возглавляю сборную Азербайджана и верю, что мы будем успешными.

Не знаю, за кого завтра будут болеть мои друзья-хорваты – за сборную Хорватию, либо за меня. Точно знаю, что моя семья будет болеть за меня.

Благодарю Златко Далича за комплименты в мой адрес. У сборной Хорватии могут быть проблемы в обороне. В целом хорваты в финальных стадиях играют лучше, чем в отборе. Против сильных сборных они играют лучше, чем против относительно слабых.

Роберт Просинечки? С Робертом Просинечки я беседовал месяц назад. Больше мы не общались.

Я все в деталях рассказал моим игрокам о сборной Хорватии. Но главное не это, а то, как футболисты сыграют завтра на поле».