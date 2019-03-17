Казахстанцы запротестовали из-за переименования Астаны

«Мы, граждане Республики Казахстан, жители столицы, городов, районов и сел страны, исходя из той самоочевидной истины, что каждый гражданин согласно Конституции обладает незыблемыми и неотчуждаемыми правами на свободу слова и мысли, требуем не переименовывать столицу Республики Казахстан, Астану, в город Нурсултан», — сказано в тексте петиции.

Петиция была размещена на сайте 20 марта и достаточно быстро набирает подписчиков: к 19:00 число недовольных идеей переименования выросло до 13,6 тысячи человек.

На сайте gopetition.com появилась петиция, авторы которой потребовали не переименовывать столицу Казахстана Астану в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».

Ее авторы указали, что, «имея множество секторов, где есть дефицит финансирования (образование, медицина, социальная помощь и другое), переименование столицы — это огромные вложения бюджетных средств, начиная от простых вывесок до изменений в навигационных системах и международных договоров».

Кроме того, отмечается в петиции, Астана является брендом, сформировавшимся со времени переноса столицы (в 1997 году столица Казахстана была перенесена из Алматы в Акмолу, в 1998 году переименованную в Астану), и этот бренд только недавно стал узнаваемым на международной арене.

«Переименование столицы — это важный вопрос, требующий обсуждения со всем народом Казахстана. Решение должно быть принято путем честного и открытого голосования (референдума)», — указали авторы петиции, потребовав у временно исполняющего обязанности президента Касым-Жомарта Токаева, парламента республики и членов правящей в стране партии «Нур Отан» не переименовывать Астану «без легитимного обсуждения данного вопроса с народом Казахстана».

С предложением переименовать Астану в честь Назарбаева 20 марта выступил сам Токаев.

Идею о переименовании столицы также поддержал маслихат (совет) Астаны. При этом, указывает «Интерфакс», депутаты предложили, чтобы официальное название столицы звучало как Нурсултан. Предложение направлено в республиканскую ономастическую комиссию.