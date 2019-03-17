Туркменистан объявил транспортную блокаду: таджики ищут помощи в Азербайджане

В начале февраля Туркменистан запретил железнодорожному и автотраспорту с грузом для Таджикистана транзит через свою территорию. Десятки фур и скопились на ирано-туркменской границе, а на железнодорожных станциях Туркменистана застряло 108 грузовых вагонов Таджикистана.

На фоне проблем с транзитом таджикских фур через территорию Туркменистана правительство Таджикистана, в поисках альтернативных маршрутов, ведет переговоры с Азербайджаном, сообщает haqqin.az со ссылкой на таджикскую редакцию Радио «Свобода».

Как сообщило 19 марта Министерство экономического развития и торговли Таджикистана, министр Нематулло Хикматуллозода провел переговоры с гендиректором Бакинского международного торгового морского порта Талехом Зиядовым, который представил подробную информацию о деятельности порта и предложил широко использовать его возможности для перевозки грузов Таджикистана.

Бакинский морской международный торговый порт был сдан в эксплуатацию в 2018 году. Его территория составляет 117 гектаров, порт одновременно может принимать до 12 кораблей, а его пропускная способность в настоящее время составляет 15 млн тонн в год.

В то время, как власти Туркменистана причин запрета на провоз грузов для Таджикистана не объясняют, таджикские грузоперевозчики несут убытки.

Проблема с транзитом таджикских фур через территорию Туркменистана складывается не впервые. В августе 2018 года власти Туркменистана запретили транзит таджикских грузовых фур и железнодорожных вагонов по своей территории. Сотни фур таджикских грузоперевозчиков простаивали на ирано-туркменской границе, а Ашхабад не разъяснял причин запрета.

В середине сентября Ашхабад заявил, что фуры, следовавшие транзитом в Таджикистан, простаивают на туркменской границе из соображений безопасности. Такая формулировка содержалась в официальном письме туркменской стороны в адрес Министерства иностранных дел Таджикистана.

Ашхабад дал «добро» на транзит таджикских фур лишь через месяц.

Вскоре после возникновения проблемы транзита таджикских грузов через территорию Туркменистана в ноябре 2018 года страны ратифицировали соглашение о стратегическом партнерстве.