«Ювентус» не поедет в США из-за Роналду
Туринский «Ювентус» не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США.
По информации The New York Times, такое решение в туринском клубе приняли из-за португальца Криштиану Роналду. Это произошло из-за расследования, форварда в изнасиловании обвиняет жительница США Кэтрин Майорга.
Турнир в США «Ювентус» заменит выступлением на турнире в Азии. Матчи состоятся на территории Китая и Сингапура. Также участниками этого турнира станут «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».