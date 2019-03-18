10:21

В этом году в Баку праздник Новруз отмечают в особо торжественной обстановке. По поручению Исполнительной власти города во всех районах столицы были проведены масштабные подготовительные работы. Были благоустроены площади и парки города, посажены новые деревья и цветы. Кроме того были декорированы улицы и проспекты, фасады зданий, установлено дополнительное ночное освещение. Все это создало приподнятую праздничную атмосферу.

В преддверии праздника, со второго марта, во всех районах города начали функционировать праздничные ярмарки. Прибывшие со всех областей страны фермеры на этих ярмарках предлагают жителям города свою продукцию по гораздо более низкой цене, чем на рынке. В отличие от предыдущих лет были предприняты дополнительные меры для организации отдыха и развлечений жителей и гостей столицы.

В основных местах отдыха горожан - на Площади Фонтанов, в парках «Севирем», «Сахиль», в Приморском национальном парке, Ичеришехере и др. были организованы празднества и народные гуляния. В частности, состоялись различные концертные программы и ярмарки народного творчества. Жителям и гостям города предложили попробовать блюда богатой азербайджанской кухни. Вдоль парков были установлены мангалы, где опытные повара соревновались в изготовлении различных видов шашлыков, которые тут же раздавались прохожим.