Взрыв на праздновании Новруза в Кабуле

Взрыв прогремел в четверг на западе Кабула во время празднования Новруза.

Как сообщило агентство "Синьхуа", взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Телеканал TOLOnews в своем Twitter со ссылкой на медицинских работников отмечает, что в результате атаки погибли два человека, еще 14 получили ранения.

Новруз (Ноуруз, Навруз) - праздник, знаменующий начало нового года и наступление дня весеннего равноденствия. Ежегодно его отмечают в среднем порядка 300 млн человек в разных странах Средней Азии, Ближнего Востока, Кавказа и Балкан.