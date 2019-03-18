Отметим, что Европейская коалиция городов против расизма (ECCAR) была создана ЮНЕСКО в марте 2004 года с целью формирования сети по обмену опытом и совершенствованию подходов к борьбе против расизма, дискриминации и ксенофобии. ECCAR мобилизует и координирует усилия мэрий европейских городов по нормализации межэтнических и межконфессиональных отношений в городах.

Организация Объединенных Наций - изобретение ХIХ века. В современном мире ООН и подобные ей организации только затягивают, а не решают межнациональные конфликты, заявил haqqin.az президент Европейской коалиции городов против расизма (ECCAR) Бенедетто Закчироли.

Комментируя для haqqin.az ситуацию вокруг карабахского урегулирования, Закчироли особо отметил, что ООН и ОБСЕ необходимо кардинально реформировать, создать новую систему формирования по новым принципам представительства. «Проблема этих международных институтов в том, что они создавались в период переустройства миропорядка. Это далекое прошлое, и теперь возникла острая необходимость в адаптации этих институтов к реалиям современного мира. Кстати, люди, которые заседают в ООН, тоже согласны с необходимостью реформ этой международной организации», - отметил он.

Уже 20 лет периодически поднимается вопрос о преобразовании работы ООН. Но пока общественность стран-участников организации не потребует преобразований, ничего принципиально нового в деятельности ООН ждать не стоит.

«Необходимо изменить сам принцип формирования ООН. До сих пор непонятно, как и чью безопасность обеспечивают страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН? Представительство в ООН только национальных государств - анахронизм. Почему не должно быть представительства крупных компаний, которые порой более влиятельные, чем множество стран. Или представительства крупнейших университетов, которые формируют мировую политическую, научно-техническую элиту. Ликвидировать ООН невозможно, так как это такая легитимная организация, как и любое законно избранное правительство, но мировая общественность может заставить руководство организации пойти на кардинальные реформы. Лишь в этом случае ООН будет иметь действенные рычаги урегулирования межнациональных конфликтов, глобальных экологических и социальных проблем», - полагает глава ECCAR.