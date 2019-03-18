Мехрибан Алиева поздравила Даригу Назарбаеву
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила Даригу Назарбаеву по случаю ее избрания председателем Сената парламента Казахстана, сообщает АзерТАдж.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила Даригу Назарбаеву по случаю ее избрания председателем Сената парламента Казахстана, сообщает АзерТАдж.
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