В Украине исключают возвращение Саакашвили

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков исключил возвращение в страну Михаила Саакашвили после президентских выборов. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на сайте Gordon.ua.

«Пиар. Пиар за 300 долларов на 1 апреля. Он решил, что таким образом оплатит вам время на вашем канале. Саакашвили даже не сядет в самолет, его не пустят, потому что у него запрет на въезд на территорию Украины. Судебный запрет», — заявил Аваков.

О грядущем возвращении в Украину Саакашвили заявил 12 марта. Политик рассказал, что намерен прибыть в киевский аэропорт Борисполь 1 апреля в 14:05 по местному времени. Он объяснил, что выбрал эту дату, поскольку уверен в провале действующего президента Петра Порошенко в первом туре президентских выборов, намеченном на 31 марта.