Иранские спецслужбы взломали телефон экс-главы Генштаба Израиля

Пять недель назад, в самом начале политической карьеры Ганца, он был вызван в ШАБАК, где его предупредили о том, что любая личная информация и корреспонденция, хранившаяся в телефоне, может быть использована против него в будущем.

12-й канал израильского ТВ сообщил о том, что иранские спецслужбы взломали телефон лидера блока Кахоль Лаван, бывшего начальника Генштаба Израиля Бени Ганца и похитили все его содержимое.

Немедленно после этого Ганц отменил запланированную ранее серию “встреч с избирателями” в пабах и барах.

По данным канала, в распоряжении иранцев “очень серьезные и продвинутые” кибервозможности, с помощью которых они пытаются собирать информацию о разных людях по всему миру. Само собой разумеется, что Израиль находится в центре их внимания.

Речь идет об атакующем устройстве, которое может быть получено через Whatsapp, SMS или мейл и позволяет установить дистанционный контроль над смартфоном.

Бывшие высокопоставленные израильские сановники и командиры после ухода в отставку не имеют в своем распоряжении специально защищенных устройств, и потому могут стать объектами подобного рода атак.

Силы безопасности исходят из того, что на телефоне не было секретной информации, но нет никакого сомнения, что содержимое телефона человека, который может стать премьер-министром или министром обороны, представляет немалый интерес для разведывательных служб по всем миру, в первую очередь - для иранской разведки.

Партия Кахоль Лаван в ответ на запрос 12-го канала ответила следующее: “Мы не комментируем вопросы, связанные с государственной безопасностью. Бени Ганц уволился с поста начальника Генштаба четыре года назад, и тайминг данной публикации порождает вопросы”.