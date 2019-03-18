Али Гасанов и Пол Гобл о смене власти в Казахстане казахстанские СМИ
Известный американский политолог Пол Гобл считает, что такой организованный уход Назарбаева лучше, чем если бы после его смерти возникла неопределенность.
Касаясь позиции США относительно отставки Назарбаева, Гобл заявил, что главное для Вашингтона - сохранение стабильности в Казахстане.
«В интересах США, чтобы в этой стране все процессы проходили в рамках законности. Но в любом случае Назарбаев дал понять, что продолжит контролировать ситуацию до последних своих дней», - сказал политолог haqqin.az.
В то же время помощник президента Азербайджана Али Гасанов считает, что решение Нурсултана Назарбаева обеспечит благополучное будущее казахского народа. Об этом он заявил в интервью МИА «Казинформ».
«Казахстан и Азербайджан - братские страны, имеющие общую историю, культуру, традиции. Благодаря усилиям лидеров Нурсултана Назарбаева и Гейдара Алиева после обретения государственной независимости эти традиционные отношения были сохранены и получили дальнейшее развитие. Оба лидера как основоположники независимых государств, золотыми буквами навсегда вписали свои имена в историю своих народов», - сказал Али Гасанов.
«Однозначно можно сказать, что решающая роль во всех позитивных изменениях, произошедших за последние 30 лет в общественно-политической, социально-экономической, культурной жизни Казахстана, принадлежит Н. Назарбаеву. В результате его мудрой политики Казахстан стал влиятельным игроком международной политики, стремительно развивающейся индустриальной страной, нацеленной на вхождение в ряд ведущих экономик мира», - считает А. Гасанов.
«Вся деятельность Нурсултана Назарбаева была посвящена службе во имя благополучия своего народа. Он - известный политический деятель не только казахского народа, но и всего тюркско-мусульманского мира. Поэтому мы уверены в том, что очередное решение, принятое господином Н. Назарбаевым, станет позитивным шагом в судьбе казахского народа», - отметил он.
«Азербайджан верит, что это решение обеспечит благополучное будущее братского казахского народа. Несомненно, что азербайджанское государство и впредь продолжит дружественный, партнерский курс с Казахстаном, его новыми формируемыми официальными структурами», - отметил А. Гасанов.