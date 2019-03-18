Отдел информации 13:55

Известный американский политолог Пол Гобл считает, что такой организованный уход Назарбаева лучше, чем если бы после его смерти возникла неопределенность. Касаясь позиции США относительно отставки Назарбаева, Гобл заявил, что главное для Вашингтона - сохранение стабильности в Казахстане.

«В интересах США, чтобы в этой стране все процессы проходили в рамках законности. Но в любом случае Назарбаев дал понять, что продолжит контролировать ситуацию до последних своих дней», - сказал политолог haqqin.az. В то же время помощник президента Азербайджана Али Гасанов считает, что решение Нурсултана Назарбаева обеспечит благополучное будущее казахского народа. Об этом он заявил в интервью МИА «Казинформ». «Казахстан и Азербайджан - братские страны, имеющие общую историю, культуру, традиции. Благодаря усилиям лидеров Нурсултана Назарбаева и Гейдара Алиева после обретения государственной независимости эти традиционные отношения были сохранены и получили дальнейшее развитие. Оба лидера как основоположники независимых государств, золотыми буквами навсегда вписали свои имена в историю своих народов», - сказал Али Гасанов.