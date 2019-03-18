Путин поговорил со старым и новым президентами Казахстана

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Нурсултаном Назарбаевым и новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин еще раз выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за большой личный вклад в развитие двусторонних союзнических отношений и успешную реализацию проекта евразийской интеграции», - говорится в сообщении.

Также Путин поздравил Токаева с вступлением в должность и пожелал ему успехов.