Завтра в Баку будет без осадков

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако к ночи местами ожидается морось, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6 градусов тепла, днем – 10-15 градусов тепла, в Баку ночью составит 4-6 градусов тепла, днем – 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, но снизится с 767 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85 процентов, днем - 60-70 процентов.