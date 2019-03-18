Джекпот Powerball – США достиг $625 миллионов, тираж состоится субботу в 23:00 по североамериканскому восточному времени. Жители Азербайджана могут официально принять участие в лотерейном тираже США.

Для кого-то мечта приобрести 423 европейских замка или 2143 "Феррари" может стать реальностью уже в эти выходные!

По результатам тиража в минувшую среду выигрышными номерами стали 10, 14, 50, 53, 63 и шар «Пауэрбол» под номером 21. Ни один из участников тиража не угадал всю выигрышную комбинацию целиком.

Тем не менее участница из Украины угадала частично комбинацию выигрышных номеров и выиграла 50.000 долларов по результатам вчерашнего тиража! Подробности истории новой победительницы скоро на сайте TheLotter!

«Все больше людей спешат в специализированные магазины, чтобы приобрести лотерейные билеты, когда призовой фонд превышает отметку в $600 миллионов», - заявил Джефф Ленард, представитель пресс-службы Национальной ассоциации магазинов общедоступных товаров, которые распродают приблизительно две трети всех национальных лотерейных билетов.

Согласно правилам лотереи США, участвовать в тиражах могут не только резиденты США, но и жители других стран при условии соблюдения правил приобретения и хранения лотерейного билета.

Так, правила гласят, что нерезиденты не могут въезжать на территорию США, равно как и покидать ее, с лотерейным билетом. Тем не менее казахстанцы имеют право участвовать в лотерее США, то есть, могут приобретать билеты и забирать выигрыши при условии, что билет был приобретен законно на территории США и не вывозился за ее пределы.

Таким образом, гражданин Азербайджана может приехать в США, купить билет и дождаться результатов тиража. Или принять участие в тираже онлайн через проверенный лотерейный сервис theLotter.com.