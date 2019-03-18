Хорватия – Азербайджан: сенсация или разгром?

Эльмир Алиев, отдел спорта 15:53

Сегодня футбольная сборная Азербайджана проведет свой первый матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Соперник – грозная сборная Хорватии, финалист прошлогоднего мундиаля, команда, усыпанная большим количеством звезд, главной из которых является признанный лучшим футболистом мира в 2019 году Лука Модрич.

В сборную Азербайджана перед сегодняшней игрой мало кто верит. Шансы на то, что подопечные хорвата Николы Юрчевича смогут не проиграть на его родной земле, по мнению абсолютного большинства, ничтожно малы. Поражение с не крупным счетом уже будет успехом для сборной Азербайджана, считает футбольная общественность. А что говорит статистика? Как сборная Азербайджана играла против национальных команд из бывшей Югославии? Давайте вспомним. Быть может, хоть эти воспоминания вселят в нас толику оптимизма перед сегодняшним противостоянием на «Максимире». Итак, сборная Азербайджана провела против балканцев (хотя на Балканском полуострове частично или полностью находятся не только страны бывшей Югославии, сегодня под «балканцами» чаще всего подразумевают именно экс-югославов) 10 официальных матчей в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы, а также в Лиге наций. Первым соперником была Македония, с которой команда, руководимая Игорем Пономаревым, играла в отборе к ЧМ-2002. Встреча на выезде завершилась победой македонцев со счетом 3:0. А вот в Баку сборная Азербайджана настроение сопернику испортила, забив гол и вырвав ничью. Тот самый мяч в ворота Македонии на последней минуте отправил Фаррух Исмайлов. В отборе к Евро-2004 состоялась, наверное, самая главная сенсация в истории сборной Азербайджана. Команда под руководством Аскера Абдуллаева смогла добыть ничью в Подгорице в матче против страны, которая в то время называлась Сербия и Черногория. Проигрывая 0:2, сборная Азербайджана благодаря двум голам Гурбана Гурбанова ушла от поражения. Историческая ничья, случившаяся 12 февраля 2003 года!

А спустя несколько месяцев сербам вновь досталось от сборной Азербайджана. На этот раз в Баку, где мы опять уступали по ходу матча. Однако голы Гурбана Гурбанова и Фарруха Исмайлова подарили азербайджанским болельщикам еще одну большую победу – 2:1. А сборная Сербии и Черногории из-за потерянных в матчах с Азербайджаном пяти очков не попала даже в стыковые матчи, пролетев мимо Евро-2004. Баланс матчей с балканскими сборными ухудшился в отборочном цикле чемпионата Европы 2008 года. Нам в соперники вновь попались сербы, но уже без черногорцев. На этот раз Сербия не оставила шансов сильно насолившей ей двумя циклами ранее сборной Азербайджана. 1:0 в Белграде и 6:1 в Баку. После того разгрома с постом главного тренера попрощался Шахин Диниев, которого временно сменил Джоко Хаджиевски. Цифра «6» горела на табло и после следующего нашего матча против команды из бывшей Югославии. В отборе на Евро-2016 подопечные Берти Фогтса напоролись в Осиеке на сильных хорватов и пропустили шесть мячей, не забив ни одного. Как и в случае с Шахином Диниевым, дело завершилось отставкой. Фогтс, проработавший в Азербайджане более шести лет (опять шестерка!), решил, что пора возвращаться в родную Германию.