США на днях признают Голанские высоты частью Израиля

Правительство США может уже на следующей неделе признать контроль Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, вероятно, это произойдет во время визита в США премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его встречи с Дональдом Трампом.

Ранее Вашингтон неоднократно называл Голаны «неотъемлемой частью Израиля».

Сам Нетаньяху после встречи с госсекретарем США Майклом Помпео в Иерусалиме заявлял, что международному сообществу «пора признать присутствие Израиля на Голанах».