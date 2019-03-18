В Ираке перевернулся паром с людьми есть жертвы
Из-за крушения парома на севере Ирака погибли не менее 40 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Уточняется, что инцидент произошел в районе города Мосул на реке Тигр.
Очевидцы утверждают, что на борту парома находились в основном семьи, отправившиеся на отдых. Источник подтвердил, что большинство жертв на пароме — женщины и дети, которые не умеют плавать.
В настоящее время причина крушения парома неизвестна.
Спасатели вытащили из воды 12 человек и продолжают поиски.