Азербайджанская диаспора приветствует переименование Астаны

Переименование Астаны в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – благодарность народа за мир и процветание нашей страны. Об этом заявил председатель Азербайджанского этнокультурного объединения "Хазар" Видади Агаев, передает Bnews.kz.

"Лично я, как азербайджанец, благодарен нашему Елбасы. За его вклад в развитие страны, экономики. Главное, он сохранил на казахстанской земле мир, дружбу. Этого достаточно, чтобы переименовать Астану в честь Нурсултана Назарбаева. Сегодня для меня особый праздник. Я буду только за, если столица будет носить его имя. Думаю, Нурсултан Назарбаев наш общий аксакал, отец всех казахстанцев. Он – великий человек, великий политик. Его труды и достоинства нужно ценить", - отметил Видади Агаев.

Кроме того, он подчеркнул, что за долгие года правления в Казахстане Нурсултан Назарбаев проявил себя как мудрый и проницательный политик.

"У нас в Казахстане после распада СССР всегда царили мир и согласие. Дружба народов – главное достояние страны. Поэтому дай Аллах ему долгих лет жизни. Тюркский мир вырастил трех великих политиков. Мустафа Кемаль Ататюрк – каждый живущий в мире человек, в жилах которого течет тюркская кровь, его любит и уважает. А в Казахстане таким же, если не большим уважением и признанием пользуется Нурсултан Назарбаев. В Азербайджане – Гейдар Алиев. Это выдающиеся политические деятели своего времени", - заключил Агаев.