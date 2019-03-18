Давид Шахназарян: «Азербайджан достиг дипломатических успехов в карабахском вопросе»

По его словам, после смены власти в Армении ситуация в переговорном процессе стала вызывать серьезные опасения.

Армянские власти не готовы к переговорам по Карабах у. Такое мнение бывший директор Службы нацбезопасности Армении Давид Шахназарян высказал в эфире Sputnik Армения.

"Руководство Армении (в данном случае – премьер и глава МИД) не готово к переговорам", - убежден Шахназарян.

По его мнению, Армения уже пошла на большие уступки, а азербайджанская дипломатия за последние 11 месяцев добилась серьезных успехов – впервые после лиссабонского саммита ОБСЕ в 1996 году.

"Азербайджану удалось вывести из повестки вопрос внедрения механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения, договоренности о которых были достигнуты в Санкт-Петербурге, Вене и Женеве", - сказал Шахназарян.

При этом, с точки зрения экс-главы СНБ, азербайджанской стороне удалось это сделать не благодаря собственным действиям, а "усилиями" Армении.

Он считает, что премьер-министр и МИД Армении все время выступают с противоречивыми заявлениями. В результате сложилась ситуация, когда не совсем понятно, по какой формуле глава правительства Армении будет вести переговоры с президентом Азербайджана.

"Концепции нет. Прежние власти четко заявляли о формуле "статус в обмен на территории". Причем речь шла не о временном статусе, а о международно признанном статусе не в составе Азербайджана, без референдума, который указан в Мадридском документе", - сказал Шахназарян.